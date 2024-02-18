Почему ценники растут быстрее, чем доходы

Ценники растут. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Забота власти о народе видна невооружённым глазом… Снова чего-то там подняли, проиндексировали и добавили.
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