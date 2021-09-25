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Кредитный пузырь? ЦБ готовит новую методику оценки долговой нагрузки россиян

Кредитный пузырь? ЦБ готовит новую методику оценки долговой нагрузки россиян

ЦБ обсуждает с банками идею новой методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), основанной на учете поступлений на счета клиентов и их расходов, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

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