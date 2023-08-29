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Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»

Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»

В матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Все 4 гола красно-белых были забиты в 1-м тайме.

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