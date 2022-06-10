74-летняя жительница Владимирской области поблагодарила сотрудников полиции за оперативность и профессионализм

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 74-летняя жительница города Вязники, которая сообщила о хищении у нее ювелирных украшений.

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