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За рулем

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Эксперт рассказал, когда ждать приятных скидок на автомобили

Эксперт рассказал, когда ждать приятных скидок на автомобили

В июле средняя цена автомобилей выросла незначительно по сравнению с июнем этого года. В сегменте новых машин рост составил всего 40 тысяч рублей, достигнув 3,16 миллиона рублей, а стоимость подержанных авто поднялась на 20 тысяч рублей.

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