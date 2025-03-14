Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: Будапешт снял вето на продление санкций против РФ

Bloomberg: Будапешт снял вето на продление санкций против РФ

Европейский союз еще на полгода продлит санкции против России, поскольку Венгрия сняла свой запрет. По информации американского агентства Bloomberg, Будапешт добивался исключения некоторых фамилий из санкционного списка.

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