Bloomberg: Будапешт снял вето на продление санкций против РФ

Европейский союз еще на полгода продлит санкции против России, поскольку Венгрия сняла свой запрет. По информации американского агентства Bloomberg, Будапешт добивался исключения некоторых фамилий из санкционного списка.
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