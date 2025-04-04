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Правда ли Сталин уморил лучших хоккеистов Союза. Разбор архивных публикаций

Правда ли Сталин уморил лучших хоккеистов Союза. Разбор архивных публикаций

Сталин уморил целую хоккейную команду! Был уверен, это миф и выдумка нынешних сценаристов. И вдруг обнаружил две любопытные публикации.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Нифига себе сколько букв, кто то осилил прочитать полностью ?
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2 д.
Жанна Чешева
Представляете, и даже ваш коммент &quot;чукчи, который писатель&quot; осилила... Кстати, для таких как вы автор делает свои темы ещё в аудиоформате, но размещает их в дзене, а в последнее время, в телеграме, поэтому я в тему не вставляю, но для вас лично могу найти, пишите, если нужно, в личку
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1 д.
Н
Номад
серега догадин эх не догадил, А так по жизни иДиЁт
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1 д.
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