Правда ли Сталин уморил лучших хоккеистов Союза. Разбор архивных публикаций

Жанна Чешева

Представляете, и даже ваш коммент "чукчи, который писатель" осилила... Кстати, для таких как вы автор делает свои темы ещё в аудиоформате, но размещает их в дзене, а в последнее время, в телеграме, поэтому я в тему не вставляю, но для вас лично могу найти, пишите, если нужно, в личку