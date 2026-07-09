Политолог Русаков оценил значение визита Пашиняна на ИННОПРОМ

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на ИННОПРОМ-2026 свидетельствует о прагматичном подходе Еревана к участию в Евразийском экономическом союзе, заявил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
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