Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым на Дипломатическом форуме

Петер Сийярто, глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, опубликовал в социальной сети Facebook* видео своего разговора с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье.
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