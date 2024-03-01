Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым на Дипломатическом форуме

Петер Сийярто, глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, опубликовал в социальной сети Facebook* видео своего разговора с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье.