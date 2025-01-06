Помидоры за полмиллиона евро и радость палеонтологов. В топ самых необычных грузов, привезённых в Россию в 2024 году, вошли семена и ценнейшие кости

Семена томатов из Нидерландов стоимостью около 500 тысяч евро и скелеты динозавров в 5 миллионов долларов стали одними из самых необычных доставок из-за границы в Россию в четвёртом квартале, рассказали РИА Новости.
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