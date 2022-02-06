Может, им организовать себе Бандериаду? Украинцы проигнорировали фантастический прокат Валиевой, зато рукоплескали американцам. ЯГУДИН: Мерзость и позорище!

Сегодня в командном турнире по фигурному катанию сборная России обошла на три балла американскую. Впереди – произвольные программы, по итогам которых и будут определены медалисты.
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