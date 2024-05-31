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Американский адвокат указал на раскол общества после обвинительного вердикта Трампу

Американский адвокат указал на раскол общества после обвинительного вердикта Трампу

Признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения спровоцировало раскол американского общества, однако Трамп сможет баллотироваться и стать лидером страны даже из стен тюрьмы.

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