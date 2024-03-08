«Разобью ему лицо». Фьюри заявил о желании провести бой с Нганну в клетке

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о желании провести поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну в клетке в маленьких перчатках.
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