Нельзя общаться даже в шутку: чем грозят разговоры с телефонными мошенниками Евгения КомароваНе следует вступать в разговоры с телефонными мошенниками, даже из любопытства, поскольку их методы могут привести к значительным финансовым потерям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии