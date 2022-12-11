Новый канал поставок льняного семени из России в Китай налажен в Суйфэньхэ

Китайские импортёры наладили новый канал поставок льняного семени из России через граничащую с Приморским краем РФ железнодорожную станцию Суйфэньхэ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на железнодорожную корпорацию Ланьчжоу.
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