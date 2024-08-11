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08,11,24 Лисичанск - Белогоровка

08,11,24 Лисичанск - Белогоровка Позиционные боевые действия в районе Лисичанска. Заявлено как обстрел со стороны ВС РФ позиций ВСУ в северной части Белогоровки.

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