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Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории

Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории

Задержание основателя российского телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука может осложнить и без того натянутые отношения России и Черногории.

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