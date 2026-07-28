Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Угроза для Украины»: Зеленский в панике — северокорейские военные снова помогут в СВО?

«Угроза для Украины»: Зеленский в панике — северокорейские военные снова помогут в СВО?

Зеленский: Северная Корея снова отправит военных для участия в СВО Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты уверены, что это решение выгодно и Москве, и Пхеньяну.

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Комментарии
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ирина Рудакова
Абсолютно правильное решение!!!!!!!
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1 м.
Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани!
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1 м.
МЕ
Михаил Е
Если корейцы на Украине угрожают безопасности Японии, значит и у японцев в Бандерштадте своя делянка есть. Можно смело взрывать Киевскую ГЭС, а свалить на Японию: мол,  хозяева префектуры У-кра проводят ирригацию для создания эффективных рисовых полей.
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1 м.