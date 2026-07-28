«Угроза для Украины»: Зеленский в панике — северокорейские военные снова помогут в СВО?

Зеленский: Северная Корея снова отправит военных для участия в СВО Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты уверены, что это решение выгодно и Москве, и Пхеньяну.
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