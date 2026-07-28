МЕ

Михаил Е

Если корейцы на Украине угрожают безопасности Японии, значит и у японцев в Бандерштадте своя делянка есть. Можно смело взрывать Киевскую ГЭС, а свалить на Японию: мол, хозяева префектуры У-кра проводят ирригацию для создания эффективных рисовых полей.