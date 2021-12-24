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С Днём Конституции Республики Башкортостан!

С Днём Конституции Республики Башкортостан!

Дорогие уфимцы! От всей души поздравляю вас с Днём Конституции Республики Башкортостан! Конституция Республики Башкортостан была принята 28 лет назад, 24 декабря 1993 года.

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