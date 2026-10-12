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Царьград

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25-летний водитель Kia Rio погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе М-12

25-летний водитель Kia Rio погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе М-12

На 222-м километре платной трассы М-12 «Восток» в Судогодском округе 11 октября около 21:05 автомобиль Kia Rio столкнулся с попутным КАМАЗом, в результате чего 25-летний водитель легковушки погиб на месте.

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