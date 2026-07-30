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The Guardian: В Британии американские военные массово избегают судов за изнасилования и тяжкие преступления

The Guardian: В Британии американские военные массово избегают судов за изнасилования и тяжкие преступления

Материалы дел передают в закрытые трибуналы США, где солдатам выносят мягкие приговоры или вовсе освобождают от ответственностиПравительство Великобритании и руководство национальной полиции экстренно пересматривают порядок работы с американскими военнослужащими, совершившими тяжкие преступления на британской земле, пишет The Guardian.

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