Капризов забил победный гол и отдал 2 передачи, став 2-й звездой матча с «Чикаго». У него 39 очков в 30 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) и был признан второй звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх