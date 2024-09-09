Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат

ninikooo Митусова

Как можно было допустить такой беспредел в стране ? Куда смотрит МВД, ФСБ, Рос гвардия и Генпрокуратура? Неужели у них у всех двойные гражданства и они на « низком старте», как депутаты Госдумы, которые принимают антинародные законы?! Они споются, а нами будет управлять это кишлачное быдло?! ВВП все равно? Или он « не в курсе», что страну « укладывают» под Среднюю Азию и Закавказье?!