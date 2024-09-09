Ещё вчера они контролировали бизнес соотечественников на рынках, а сегодня баллотируются в депутаты разных уровней, ещё вчера выдавливали с денежных мест русских бабушек с укропчиком, сегодня — русских депутатов.
Диаспоры берут власть в России. Кому выгодно превратить страну в халифат
Комментарии
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ninikooo Митусова
Как можно было допустить такой беспредел в стране ? Куда смотрит МВД, ФСБ, Рос гвардия и Генпрокуратура? Неужели у них у всех двойные гражданства и они на « низком старте», как депутаты Госдумы, которые принимают антинародные законы?! Они споются, а нами будет управлять это кишлачное быдло?! ВВП все равно? Или он « не в курсе», что страну « укладывают» под Среднюю Азию и Закавказье?!
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18 час.
Наталия
Чтобы они даже не помышляли пролезть во власть на любом уровне, можно принять только ОДИН закон о том, что баллотироваться в любые властные органы и занимать место в государственных и правовых структурах имеют право только люди, не судимые за любые правонарушения, постоянно проживающие в РФ и имеющие наше гражданство в течение не менее 20 лет.
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18 час.
Николай Аленов
Он потакает этому
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14 час.
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