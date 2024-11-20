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Царьград

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Признание Зеленского: Украина проиграет без помощи США

Признание Зеленского: Украина проиграет без помощи США

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украину ждет поражение из-за прекращения военной помощи США.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Сука, чтоб ты сдох, Зеленский! Держится за власть до дрожи в коленках! Жадная скотина!
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16 час.

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