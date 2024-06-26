Стратегический "Арктур" появится раньше срока - похоже, новейший атомоход планируется к закладке.

Сегодня 869 прочитали Судя по той информации, что появилась за последние полгода, в России решено серьёзно интенсифицировать работы по проекту атомной подводной лодки "Арктур", являющейся по своей сути неким гибридом между стратегом и многофункциональной АПЛ.