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Стратегический "Арктур" появится раньше срока - похоже, новейший атомоход планируется к закладке.

Стратегический "Арктур" появится раньше срока - похоже, новейший атомоход планируется к закладке.

Сегодня 869 прочитали Судя по той информации, что появилась за последние полгода, в России решено серьёзно интенсифицировать работы по проекту атомной подводной лодки "Арктур", являющейся по своей сути неким гибридом между стратегом и многофункциональной АПЛ.

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