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Губернатор Дмитрий Азаров: Самарская область на пороге локдауна

Губернатор Дмитрий Азаров: Самарская область на пороге локдауна

Критическая ситуация из-за коронавируса сложилась в Самарской области. Об угрозе введения локдауна в регионе сказал губернатор Дмитрий Азаров, сообщила ГТРК «Самара».

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