Кроссовер Omoda C4/Jeland C4 В России показали интерьер нового компактного кроссовера Jeland C4 на первом тизерном изображении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Видел презентацию С4, выглядит он реально топово, эдакий спорт кроссовер