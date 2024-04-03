Повышение цифровой грамотности россиян обсудят в Совфеде

В России набирает обороты мошенничество в социальных сетях. Объектами таких атак, как правило, становятся подростки и пожилые люди, рассказала на пленарном заседании палаты регионов 3 апреля вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
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