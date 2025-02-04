"Мать цепляется за жизнь, все нервы вымотала": женщина 62 года про старость

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С маразмом ходячие долго "там" не живут, если очень старые и слабые -умирают от голода старики. Просто у них более сильные еду отбирают . У стариков "вечный голод " едят всё подряд и туалетную бумагу и землю в цветочных горшках и даже пододеяльники "жуют"... А обижаться на выживших из ума стариков глупо. Лучше не тяните до последнего и комиссию психиатров вызовите ,ее болезнь определить и в суде недееспособность определить для того чтобы стать опекуном и тп. не затягивайте ,пока еще старушка опасно не начала "чудить " А и иначе можете после смерти родителя узнать что составлено посмертное завещание на постороннего человека , который хороший слушатель старческого нытья ...и тьма других сюрпризов... И что плохого в том что советский человек имел возможность отдыхать и лечиться в пансионатах и санаториях ? ( у нас старый альбом с фото родни из пансионатов и санаторий) Кстати и сейчас такая возможность есть , в тч и бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров с хр. заболеваниями. Так что можете матушку отправить на отдых и самой отдохнуть на 18 дней...