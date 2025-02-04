ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Если  деменция  или  микроинсульт   ударят  в  те  центры  мозга  ,  где  находится  совесть, -  старик  превращается..."Мать цепляется з...
  • Майя Majesty
    Психолог имеет право приказывать как себя вести, хм...  Это не психолог, это, как в данной статье профнеудачник, недо...Жена зашивая мужу...
  • Владимир Соколов
    какая у тебя странная мечта!)Почему современны...

"Мать цепляется за жизнь, все нервы вымотала": женщина 62 года про старость

"Мать цепляется за жизнь, все нервы вымотала": женщина 62 года про старость

Есть такое мнение, что люди, которые всю жизнь ноют про здоровье и бегают лечится живут дольше тех, кто не ноет Это лично моё наблюдение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
В любом возрасте человек оставшись без родителей, похоронив их называл себя на Руси сиротой((
Ответить
13 час.
F I
С маразмом  ходячие долго &quot;там&quot; не живут, если очень старые и слабые -умирают от голода старики. Просто у них более сильные еду отбирают .  У стариков &quot;вечный голод &quot;  едят всё подряд и туалетную бумагу и землю в цветочных горшках и даже пододеяльники &quot;жуют&quot;...  А обижаться на выживших из ума  стариков глупо. Лучше  не тяните до последнего и комиссию психиатров  вызовите ,ее болезнь определить и в суде недееспособность определить для того чтобы стать опекуном и тп. не затягивайте ,пока еще старушка опасно  не начала &quot;чудить &quot; А и иначе можете после смерти родителя узнать что составлено посмертное завещание на постороннего человека , который  хороший слушатель старческого нытья  ...и тьма других сюрпризов...  И  что плохого в том что советский человек имел возможность отдыхать и лечиться в пансионатах и санаториях ?  ( у нас старый альбом с фото родни  из пансионатов и санаторий)  Кстати и сейчас такая возможность есть , в тч и бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров с хр. заболеваниями. Так что можете матушку отправить на отдых и самой отдохнуть  на 18 дней...
Ответить
13 час.
ВА
Владимир Акулов
Если  деменция  или  микроинсульт   ударят  в  те  центры  мозга  ,  где  находится  совесть, -  старик  превращается  в  эгоистичного  свинью...А  если  и  в  молодости  совести  и  эмпатии  не  было-  это  плохо  вдвойне  ....У  них  растет  беспричинный   невроз ,  который  *канализируется*  в  психологическую  агрессию  на  близких...Жить  рядом  с  такими  -  пытка...У  знакомых  бабка  совсем  сошла  с  ума  -  разбрасывала  какашки  по  комнате...Не  надо  родственникам  тратить  свою  жизнь  на  таких агрессивных  больных  без  совести...
Ответить
2 час.
наверх