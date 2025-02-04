Есть такое мнение, что люди, которые всю жизнь ноют про здоровье и бегают лечится живут дольше тех, кто не ноет Это лично моё наблюдение.
"Мать цепляется за жизнь, все нервы вымотала": женщина 62 года про старость
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Майя Majesty
В любом возрасте человек оставшись без родителей, похоронив их называл себя на Руси сиротой((
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13 час.
F I
С маразмом ходячие долго "там" не живут, если очень старые и слабые -умирают от голода старики. Просто у них более сильные еду отбирают . У стариков "вечный голод " едят всё подряд и туалетную бумагу и землю в цветочных горшках и даже пододеяльники "жуют"... А обижаться на выживших из ума стариков глупо. Лучше не тяните до последнего и комиссию психиатров вызовите ,ее болезнь определить и в суде недееспособность определить для того чтобы стать опекуном и тп. не затягивайте ,пока еще старушка опасно не начала "чудить " А и иначе можете после смерти родителя узнать что составлено посмертное завещание на постороннего человека , который хороший слушатель старческого нытья ...и тьма других сюрпризов... И что плохого в том что советский человек имел возможность отдыхать и лечиться в пансионатах и санаториях ? ( у нас старый альбом с фото родни из пансионатов и санаторий) Кстати и сейчас такая возможность есть , в тч и бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров с хр. заболеваниями. Так что можете матушку отправить на отдых и самой отдохнуть на 18 дней...
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Если деменция или микроинсульт ударят в те центры мозга , где находится совесть, - старик превращается в эгоистичного свинью...А если и в молодости совести и эмпатии не было- это плохо вдвойне ....У них растет беспричинный невроз , который *канализируется* в психологическую агрессию на близких...Жить рядом с такими - пытка...У знакомых бабка совсем сошла с ума - разбрасывала какашки по комнате...Не надо родственникам тратить свою жизнь на таких агрессивных больных без совести...
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2 час.
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