Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции ещё двух городских поликлиник

Обновленные поликлиники соответствуют новому московскому стандарту Капитальная реконструкция двух детских поликлиник завершилась в районах Ивановское и Западное Дегунино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Обновленные поликлиники соответствуют новому московскому стандарту Капитальная реконструкция двух детских поликлиник завершилась в районах Ивановское и Западное Дегунино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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