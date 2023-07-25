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Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции ещё двух городских поликлиник

Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции ещё двух городских поликлиник

Обновленные поликлиники соответствуют новому московскому стандарту Капитальная реконструкция двух детских поликлиник завершилась в районах Ивановское и Западное Дегунино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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