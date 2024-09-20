Sergiy Che

Дикая ржака - тупейший дегенерат и всем известный кретин Самарин, возмущённо пердя со своего продавленного дивана, кинулся осуждать и кого - ту же Марго, от РТ которой весь мир всесильного Запада хнычет и пытается запрещать что бы простой народ на том Западе не мог инфу с РТ со своей пропагандой сравнить!! (но не сильно выходит). Уж не позорился бы - от него самого ни стране ни миру никогда никакой пользы не было, нет и не будет - сдохнет завтра и не вспомнит никто уродца! А туда же - про чужие "уровни деградации" разглагольствует "экспёрьд" тупорылый! 🤣