Анекдот на тему взрывающихся пейджеров в Ливане рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме, 20 сентября сообщает URA.
Матвиенко и Симоньян пошутили про жену, купившую мужу пейджер
Комментарии
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Константин Самарин
Да-уж, Матвиенко показала свой уровень деградации, как и присутствующих. Про Симоньян и говорить не приходится, этой голова нужна только для того, чтобы ею кушать.
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22 час.
Sergiy Che
Дикая ржака - тупейший дегенерат и всем известный кретин Самарин, возмущённо пердя со своего продавленного дивана, кинулся осуждать и кого - ту же Марго, от РТ которой весь мир всесильного Запада хнычет и пытается запрещать что бы простой народ на том Западе не мог инфу с РТ со своей пропагандой сравнить!! (но не сильно выходит). Уж не позорился бы - от него самого ни стране ни миру никогда никакой пользы не было, нет и не будет - сдохнет завтра и не вспомнит никто уродца! А туда же - про чужие "уровни деградации" разглагольствует "экспёрьд" тупорылый! 🤣
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21 час.
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