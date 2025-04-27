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Русская весна

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Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален.

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