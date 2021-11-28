Никто из друзей, коллег и знакомых Марины Хлебниковой не приехал сдать для неё кровь после обращения врача

Марина Хлебникова. Фото blitz.plus Лидия ГубинаПевица Марина Хлебникова уже больше недели находится в больнице НИИ имени Склифосовского с ожогами после пожара в её квартире, который случился из-за курения в постели.
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