Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».