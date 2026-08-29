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Кулеба об ударах по Киеву: Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность

Кулеба об ударах по Киеву: Не хочу никого пугать, но нужно понимать реальность

Украину ждёт тяжелейшая зима, удары по Киеву могут спровоцировать гнев населения против Зе-банды. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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