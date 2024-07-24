На парковке на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадали два человека

В МВД заявили, что причиной происшествия стала детонация взрывного устройстваВнедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на парковке жилого дома на севере Москвы, мужчина получил травму конечностей, сообщает телеканал «360».
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