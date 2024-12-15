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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, такое решение принял главный тренер парижан Луис Энрике.

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