Пентагон не может поверить: 6 сбитых ATACMS за сутки — это невозможно. С-500 поработал?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Severyanin
Говнюки они, а не главнюки.
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11 час.
НГ
Нина Генонова
А что,мне нравится
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5 час.
anatoliy
Дуло вниз это гентерный танк 51 пола трудно произносимого
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4 час.

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