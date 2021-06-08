Иск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ

Спички - не игрушкаПолитикаИск на 50 миллионов прилетел Собчак за провокацию на ПМЭФ Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейкобылища она и есть .Чего ждать другого.карюкалов вячеславНу конечно.NNataЧто вы хотите от той , что с панели не сходила? По себе всех меряет.Ludmila Cook EgorovaПора эту откровенно гадкую особь с пониженной социальной ответственностью хотя бы оштрафовать а лучше в обезьянки посадить хотя бы на 15 сутокВалерий беловКак мартышка оказалась на ТиВи. Смеходот Господь решил - красивый умным не чета. Зверью, кто поумней, велел идти направо. А те, себя кто топ-моделью почитал, Налево за признаньем шли и славой. Направо к умным черепаха поползла, Что изуродовал Господь, и даже слишком. Налево - серна, та что горная коза... В задумчивости лишь одна мартышка. "Направо умным... Несомненно, я умна, Красива как Собчак, в чём следует признаться, Тогда налево... тем и этим я нужна. Так что мне, на две части разорваться?" С заоблачных высот сказал ей Бог: Живи! Вот так мартышка оказалась на ТиВи.Владимир УшкалЭЖту лошадь нужно удалить в Нью-йорк, чтобы не ржала в твитере. и правильно что хоть на мало оштрафовали. а то совсем лошади и дети не своих отцов трепятся.vkasincev КасинцевОбязательно в компании с маман.Комментировать
Свежие комментарии