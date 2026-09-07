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Царьград

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Петербургский комитет транспорта выявил 11 тысяч нарушений парковки

Петербургский комитет транспорта выявил 11 тысяч нарушений парковки

В Санкт-Петербурге с июня по август выявлено более 11 тысяч нарушений в зоне платной парковки. Комитет транспорта зафиксировал тысячи автомобилей с закрытыми номерами и без регистрационных знаков.

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