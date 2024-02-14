АНГЕЛ АНГЕЛ

О какой любви Россиян может быть к панам? Проводящая ими антироссийская политика на протяжении всего своего существования, а в последний 30 лет с желчью и пеной изо рта. Когда изо дня в день со стороны панов кроме как ненависти нет ни чего по отношению к Русским, они получают такое жн отношение к себе. Это и прибалты со скандинавами и государства бывшего Варшавского договора. Нл мы за это благодарны, это очередной урок для России и ее народа, что нет у России друзей кроме армии и флота, все остальные просто нахлебники и кроме как вести с ними бизнес и не более не стоит....