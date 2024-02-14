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Поляки рассуждают: «Как мы стали ненавидимы русскими»

Поляки рассуждают: «Как мы стали ненавидимы русскими»

«Как мы стали ненавидимы русскими»: В Польше начали осознавать, что быть «собачкой, лающей по команде США», очень невыгодно.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
О какой любви Россиян может быть к панам? Проводящая ими антироссийская политика на протяжении всего своего существования, а в последний 30 лет с желчью и пеной изо рта. Когда изо дня в день со стороны панов кроме как ненависти нет ни чего по отношению к Русским, они получают такое жн отношение к себе. Это и прибалты со скандинавами и государства бывшего Варшавского договора. Нл мы за это благодарны, это очередной урок для России и ее народа, что нет у России друзей кроме армии и флота, все остальные просто нахлебники и кроме как вести с ними бизнес и не более не стоит....
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8 час.
Natalija Osminina
Польша, &quot;гиена Европы&quot; постоянно совершает  одни и те же политические ошибки, терпя за это разделы. Видимо, он ждет её и сейчас, четвертый и последний.
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3 час.

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