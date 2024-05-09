В администрации Орбана не увидели смысла в конференции по Украине без России

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в правительстве страны считают бессмысленным проведение конференции по Украине в Швейцарии, если на ней не будет присутствовать Россия.
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