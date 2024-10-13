Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    ну и что это кем то осуждено, в какой прессе идут крики о геноциде, где репортажи о зверствах сионистов по западным к...Расстреы детей в ...
  • Пульхерия Djem
    Вам ,сукам,больше заняться нечем??? Налоги всё придумываете,твари.Сократите на 50% госдуру,чиновников,проверьте всех ...Два мнения
  • Искандер
    Ингерманде московской уже "злобные буратины" в сказке про джинна-султана мерещатся... Похоже, вариант coulrophobia."Сижу я сейчас вс...

Борис Джонсон пытается уйти от ответственности

Борис Джонсон пытается уйти от ответственности

Борис Джонсон пытается уйти от ответственностиБорис Джонсон отказывается брать на себя ответственность за то, что война не завершилась в марте-апреле 2022 года, хотя прекрасно известно из нескольких украинских и западных источников, что именно Джонсон давил на то, что мир не нужен и заявил "Давайте воевать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх