McVay, Rams share blame for brutal loss to 49ers in Australia

Sean McVay, Matthew Stafford and other Los Angeles Rams shared blame for their brutal 27-7 season opening loss to the San Francisco 49ers.
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