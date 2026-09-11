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McVay, Rams share blame for brutal loss to 49ers in Australia

Sean McVay, Matthew Stafford and other Los Angeles Rams shared blame for their brutal 27-7 season opening loss to the San Francisco 49ers.

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