Журналист заявил, что финпомощь США приведёт к отсрочке неизбежного мира. Именно поэтому о предложении Грэма стоит забытьНе так давно американский сенатор Линдси Грэм предложил выделить Украине дополнительную сумму в размере 60 млрд долларов, которые киевский режим получит не в качестве благотворительности, а в виде кредита.