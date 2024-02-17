Коррупция и ограничение свобод — на Украине растёт недовольство политикой Зеленского, о чём можно судить по растущему числу мужчин призывного возраста, которые пытаются тайком покинуть Украину, чтобы избежать призыва, пишет Time.
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