Да блин, а можно хотя бы один выходной от праздников? Видимо, нет — суммарно дат сегодня под пятьдесят.
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Да блин, а можно хотя бы один выходной от праздников? Видимо, нет — суммарно дат сегодня под пятьдесят.