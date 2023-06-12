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Девушку на рейсе зажали толстяк и толстячка, а по прилету обвинили в фэтфобии

Девушку на рейсе зажали толстяк и толстячка, а по прилету обвинили в фэтфобии На рейсе 19-летняя девушка оказалась зажатой между толстяком и толстячкой, которые не помещались в своих креслах и опирались на нее плечами и бедрами, вдавливая в сиденье.

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