Девушку на рейсе зажали толстяк и толстячка, а по прилету обвинили в фэтфобии На рейсе 19-летняя девушка оказалась зажатой между толстяком и толстячкой, которые не помещались в своих креслах и опирались на нее плечами и бедрами, вдавливая в сиденье.