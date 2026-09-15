«Пусть едет в Афганистан!»: силовики проверяют мигрантку в хиджабе, отказавшуюся встать под гимн России в подмосковной школе

Скриншот видео Вопиющий случай произошёл в подмосковной Балашихе 9 сентября. На торжественном мероприятии в актовом зале школы № 26, некто госпожа Шарипова, которая как и многие другие родители привела своего ребёнка в первый класс, праздно сидит во время исполнения государственного гимна РФ, выказывая полное презрение к России и её национальной символике.