Kiev threw a tantrum over a football match between Belarus and Finland

Kiev sent Finland a protest note because of the upcoming game with Belarus in the framework of the UEFA Nations League tournament, which is scheduled to be held in Helsinki on September 29.
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