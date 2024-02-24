Тамбовчанин, испугавшись привлечения к административной ответственности, оплатил долг по алиментам

На принудительном исполнении в Советском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 37-летнего отца двух несовершеннолетних детей, который забыл о своём родительском долге.
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